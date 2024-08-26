В России создали наночастицы для повышения эффективности борьбы с раком

Российские ученые разработали кремниевые наночастицы, которые за счет декорирования золотом способны повысить эффективность уничтожения злокачественных опухолей, сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

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"Ученые кафедры общей физики и молекулярной электроники физического факультета МГУ совместно с коллегами из Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН усовершенствовали метод создания кремниевых наночастиц, декорированных более мелкими золотыми частицами. <…> [Они] могут повысить эффективность уничтожения раковых опухолей методом фотогипертермии", - говорится в сообщении.

Метод фотогипертермии предполагает помещение кремниевых наночастиц в область, где располагается опухоль, и облучение ее светом. Частицы интенсивно поглощают его, в результате чего новообразование нагревается и разрушается. При этом здоровые ткани остаются невредимыми. Авторы работы усовершенствовали наночастицы за счет золотых включений, которые усиливают термическое воздействие на раковые клетки.

"В результате [экспериментов] получились нанокомпозиты со структурой типа "ядро-спутник": кремниевое ядро размером несколько сотен нанометров, декорированное золотыми кластерами с характерными размерами, не превышающими несколько десятков нанометров. <…> Декорирование золотом обеспечивает дополнительное увеличение эффективности нагрева в три раза по сравнению с использованием частиц без декорирования", - уточнили в МГУ.

Результаты работы опубликованы в журнале Q1 ACS Applied Nano Materials.