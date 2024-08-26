Ученые нашли связь между материнством и изменениями в головном мозге

Ученые из Великобритании и Италии выявила позитивную взаимосвязь между материнством/беременностью и трансформациями в головном мозге женщин.

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Эксперты проанализировали данные 19 000 женщин и 17 600 мужчин в возрасте 45-82 лет. Перед этим все они прошли сканирование мозга при помощи МРТ. Исследователей интересовала плотность серого вещества в различных отделах мозга.

Сравнивали матерей и нематерей среди женщин, отцов и неотцов среди мужчин. Каждая из групп подбиралась в одинаковом возрастном промежутке. По данным научного журнала Scientific Reports (SciRep), ученые выявили существенные различия в структурах головного мозга данных групп.

Так, у матерей и не имеющих детей разная плотность серого вещества в нескольких отделах мозга (затылочные доли, корковые и подкорковые зоны). Причем у женщин с детьми этот показатель лучше.

То есть матери гораздо эффективнее в:

планировании, принятии решений, визуальной обработке;

сложных мыслительных процессах;

запоминании;

эмоциональном интеллекте.

Однако этот же механизм не работает у мужчин с детьми и без них. Никаких различий между данными группами найдено не было.

Ученые предположили, что наличие детей - это гарантия долговременной защиты женского мозга от возрастных потерь серого вещества.

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