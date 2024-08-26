$91.60+0.31101.61-0.01
Войти в почту

У матерей увеличивается плотность серого вещества в мозге, что эффективно отражается на памяти и планировании

Ученые из Великобритании и Италии выявила позитивную взаимосвязь между материнством/беременностью и трансформациями в головном мозге женщин.

Ученые нашли связь между материнством и изменениями в головном мозге
© Unsplash

Эксперты проанализировали данные 19 000 женщин и 17 600 мужчин в возрасте 45-82 лет. Перед этим все они прошли сканирование мозга при помощи МРТ. Исследователей интересовала плотность серого вещества в различных отделах мозга.

Сравнивали матерей и нематерей среди женщин, отцов и неотцов среди мужчин. Каждая из групп подбиралась в одинаковом возрастном промежутке. По данным научного журнала Scientific Reports (SciRep), ученые выявили существенные различия в структурах головного мозга данных групп. 

Так, у матерей и не имеющих детей разная плотность серого вещества в нескольких отделах мозга (затылочные доли, корковые и подкорковые зоны). Причем у женщин с детьми этот показатель лучше. 

То есть матери гораздо эффективнее в:

  • планировании, принятии решений, визуальной обработке;
  • сложных мыслительных процессах;
  • запоминании;
  • эмоциональном интеллекте.

Однако этот же механизм не работает у мужчин с детьми и без них. Никаких различий между данными группами найдено не было. 

Ученые предположили, что наличие детей - это гарантия долговременной защиты женского мозга от возрастных потерь серого вещества. 

Данный материал носит ознакомительный характер. Перед применением рекомендаций обратитесь за консультацией к специалистам.

Ранее стало известно, что онколог объяснил, насколько верно мнение, что беременность вызывает рак.

Наука