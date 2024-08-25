Потенциальная универсальная вакцина от гриппа протестирована

Американские ученые проанализировали все существующие штаммы гриппа и определили белковые последовательности, используя которые, потенциально можно разработать универсальную вакцину. Эксперименты показали, что спустя месяц после введения препарата мышам животные выработали антитела и при воздействии патогена были защищены от тяжелого течения инфекции. В ближайшие 1–3 года авторы планируют начать клинические испытания универсальной вакцины на людях.

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Исследование опубликовано в журнале Journal of Virology.

Ученым известно 4 типа вируса гриппа. 2 из них — грипп А и грипп B — представляют наибольшую опасность для человека. Обычные вакцины против сезонного гриппа содержат белки 3–4 подтипов этих вирусов, включая H1N1, H3N2 и IBV. Они защищают от тяжелого течения инфекции, однако эффективность разнится от вакцины к вакцине и может оказаться недостаточно высокой по отношению к самому «популярному» штамму сезона. Сегодня ученые работают над созданием универсальной прививки против гриппа, которая защитила бы людей от всех штаммов на срок более одного сезона.

Американские исследователи проанализировали базу данных, содержащую тысячи генетических последовательностей патогенных штаммов гриппа разных сезонов. Так ученые идентифицировали 8 групп белков, характерных для разных подтипов гриппа. По словам авторов, в число наиболее опасных групп вошли белки вирусов гриппа типов H1, H3, H2, H5 и H7. К последним трем у большинства людей нет антител. Некоторые типы обладают пандемическим потенциалом, например H5N1, или птичий грипп. Затем исследователи объединили белки в одной вакцине и ввели ее интраназально мышам. Спустя 4 недели у животных выработались антитела и при воздействии патогена они были защищены от развития инфекции.

Так, потенциальная универсальная вакцина от гриппа вызвала сильный иммунный ответ у мышей. В течение 1–3 лет авторы планируют начать клинические испытания на людях и убедиться, что вакцина может действовать в течение нескольких сезонов и защищать от всех штаммов гриппа, которые поражают человека.