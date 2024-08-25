Как регулярный секс влияет на здоровье

Исследования показали, что регулярная сексуальная активность может оказывать положительное влияние на лечение ряда заболеваний. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие болезни лечит регулярная половая жизнь и может ли частый секс навредить здоровью.

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По словам врача-сексолога, психотерапевта, президента «Профессионального объединения врачей-сексологов» Евгения Кульгавчука, регулярная половая жизнь улучшает настроение, способствует снятию напряжения, а также улучшает и физическое здоровье.

— Многочисленные исследования показывают, что улучшения есть во всех сферах: от иммунного статуса до профилактики сердечно-сосудистой патологии. Механизмы действия — как прямые, так и опосредованные, потому что парадигма человека биопсихосоциальна. Когда человек чувствует себя любимым, то и психическое и физическое здоровье улучшается, — заверил эксперт.

Тем не менее идея «лечиться сексом» не совсем правильная. Ведь интимные отношения — это в первую очередь отношения, а не лечебная физкультура, подчеркнул специалист.

— Поэтому важно знать свою сексуальную норму, половую конституцию, следовать ей. Излишества могут приводить к проблемам, таким как, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, с которым достаточно часто обращаются мужчины, не зная основ гигиены сексуальной жизни. Важно уметь ухаживать за отношениями. И если все в меру и регулярно, то это, несомненно, улучшает не только здоровье, но и качество жизни, — отметил Кульгавчук.

Как рассказал «ВМ» врач-психиатр, психотерапевт, сексолог Алексей Вилков, регулярная сексуальная активность с постоянным партнером действительно оказывает положительное влияние на здоровье.

— Секс влияет положительно и на симптомы депрессии, так как происходит выработка эндорфинов — гормонов удовольствия. Это те нейромедиаторы, которые отвечают за хорошее настроение. При частом сексе у человека наблюдается высокая физическая активность, это может влиять и на снижение веса, происходит также выработка серотонина, который улучшает настроение. Поэтому регулярный секс в целом сказывается хорошо на настроении, — пояснил специалист.

А у мужчин за счет улучшения физической активности и кровотока, регулярный секс влияет, в том числе, на улучшение состояния сердца. Одновременно повышается и иммунитет. Однако это происходит только при условии, что сексуальная активность регулярная, то есть несколько раз в неделю и с постоянным партнером, уточнил сексолог.

— Если же сексуальная активность нерегулярна, происходит частая смена половых партнеров, то это может вредить человеку. Во-первых, из-за высокого риска заражения заболеваниями, которые передаются половым путем. Также частая смена партнеров повышает общую тревожность, невротизирует, ухудшается качество интимных отношений. И все это обычно постепенно приводит к фрустрации, неудовлетворенности, к неврозам и депрессии, — предупредил Вилков.

Специалист подчеркнул, что регулярная сексуальная активность с постоянным партнером положительно влияет на устранение неврозов, тревожных расстройств, потому что во время близости эндорфины снижают тревогу и беспокойство, возникает успокоение.