Биологи изучили работу противовирусного иммунитета PARIS

Российские учёные изучили, как бактериальная иммунная система распознаёт опасные для организма белки

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Группа российских и зарубежных молекулярных биологов раскрыла работу уникальной антивирусной системы PARIS, которая обнаруживает вирусы в клетках не по их ДНК или РНК, а по молекулам вирусных белков. Это открытие приближает систему к иммунитету многоклеточных организмов, сообщает пресс-служба «Сколтеха». По словам Артёма Исаева, старшего преподавателя вуза, появление вирусных белков в клетке сигнализирует о том, что инфекция уже развилась, и клетка может запустить программу самоуничтожения, чтобы остановить распространение вируса.

Исследователи сделали это открытие, изучая взаимодействия между кишечной палочкой и вирусами-бактериофагами. В этом процессе была выявлена система PARIS, состоящая из двух белков — AriA и AriB. Белок AriA распознает вирус в клетке, а AriB отвечает за уничтожение микроба. Учёные использовали криоэлектронный микроскоп для изучения структуры этих белков и их взаимодействия с компонентами вирусов.

Когда белок AriA связывается с пептидом Ocr, он запускает процесс разрушения клеточной РНК, что приводит к самоуничтожению клетки. Это не спасает микроб, но предотвращает размножение вируса. Однако исследователи также заметили, что другой бактериофаг, Т5, смог обойти эту защиту, заставляя заражённые клетки производить свою версию РНК, что позволяет вирусу избежать уничтожения. Учёные подчёркивают, что многие вирусы имеют «инструкции» для сборки транспортной РНК, что помогает им выживать и размножаться.