$91.60+0.31101.61-0.01
Войти в почту

Межполушарные связи помогают восстановить двигательные функции после травм спинного мозга

Японские ученые проследили, как нарушение связей между нейронами двигательной коры головного мозга влияет на способность обезьян выполнять движения при отсутствии и наличии травм спинного мозга. Авторы пришли к выводу, что в период реабилитации межполушарные взаимодействия активируют моторную кору головного мозга на той стороне, которая обычно не участвует в двигательных функциях, и тем самым способствуют восстановлению. Результаты позволят разработать более эффективные стратегии реабилитации пациентов. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Межполушарные связи помогают восстановить двигательные функции
© InScience

Инсульт и травмы спинного мозга могут серьезно нарушить двигательные функции. Хотя поврежденные нейроны головного и спинного мозга восстанавливаются лишь ограниченно, мозг может формировать или укреплять альтернативные нервные пути, задействующие неповрежденные участки мозга. Выявление таких путей и понимание их функций поможет ученым разработать более эффективные стратегии реабилитации пациентов.

Ранее исследования показали, что при повреждении одной стороны кортикоспинального тракта — основного пути передачи сигналов о движении от головного мозга к спинному — на другой стороне мозга активность моторной коры возрастает. До сих пор было неизвестно, помогает ли эта повышенная активность в выздоровлении или, наоборот, препятствует.

Японские ученые решили выяснить, как связь между нейронами правого и левого полушарий влияет на восстановление после травм спинного мозга. Для этого авторы провели эксперименты на макаках. Команда ввела вирусные векторы в мозг и заблокировала связь между левой и правой частями двигательной коры. Это позволило исследователям проследить, как нарушение путей влияет на способность обезьян выполнять четкие действия по хватанию предмета до и после травмы. Также ученые измерили нейронную активность в моторной коре головного мозга с обеих сторон.

Оказалось, что блокирование проводящих путей не оказало влияния на физические способности обезьян в отсутствие травм. При их наличии на ранней стадии выздоровления эти способности заметно снизились. По словам авторов, это говорит о том, что межполушарные связи, обычно не задействованные в двигательных функциях, становятся важными в начале реабилитации. Они активируют моторную кору головного мозга на той стороне, которая обычно не участвует в двигательных функциях, и тем самым способствуют реабилитации.

Результаты подчеркивают способность сохраненных нервных связей адаптироваться под изменения в организме. В будущем авторы планируют изучить, как похожие механизмы действуют при других повреждениях центральной нервной системы, например при инсульте. Новые данные позволят улучшить традиционные методы реабилитации.

Наука