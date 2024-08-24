Ингибиторы контрольных точек иммунитета улучшили прогнозы онкобольных

Применение ингибиторов контрольных точек иммунитета позволило допустить проведение операции по удалению опухоли в печени даже у тех пациентов, кому изначально нельзя было ее проводить. Это дало возможность пациентам получить более благоприятные прогнозы течения заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research Communications.

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Иммунотерапия стала основной терапевтической тактикой при лечении метастатического рака печени. На ранних же стадиях опухоль удаляют хирургическим путем. Однако около 30% пациентов нельзя делать операцию из-за большого размера опухоли, близости ее к другим органам и наличия множественных метастазов. Даже у пациентов, которым провели операцию, часто возникают рецидивы. Поэтому ученые ищут способы позволить большему числу пациентов попасть на улучшающую их состояние операцию, а прооперированным избежать осложнений.

Исследователи изучили данные историй болезни 92 пациентов, перенесших удаление опухоли в печени — гепатоцеллюлярной карциномы. Данные брали из больницы Джонса Хопкинса с 2017 по 2023 год. В исследование было включено 36 пациентов, получавших ингибиторы контрольных точек иммунитета до операции. До начала терапии у 61% из них опухоли были неоперабельны.

Ученые выяснили, что пациенты, принимавшие ингибиторы контрольных точек иммунитета, чаще имели лучшие прогнозы после операции. Более благоприятное течение послеоперационного периода отмечалось даже у тех, у кого ожидались худшие результаты. Среди тех, кто получил терапию, 94,4% перенесли успешную хирургическую операцию.