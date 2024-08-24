Ингибиторы контрольных точек иммунитета улучшили прогнозы онкобольных
Применение ингибиторов контрольных точек иммунитета позволило допустить проведение операции по удалению опухоли в печени даже у тех пациентов, кому изначально нельзя было ее проводить. Это дало возможность пациентам получить более благоприятные прогнозы течения заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Research Communications.
Иммунотерапия стала основной терапевтической тактикой при лечении метастатического рака печени. На ранних же стадиях опухоль удаляют хирургическим путем. Однако около 30% пациентов нельзя делать операцию из-за большого размера опухоли, близости ее к другим органам и наличия множественных метастазов. Даже у пациентов, которым провели операцию, часто возникают рецидивы. Поэтому ученые ищут способы позволить большему числу пациентов попасть на улучшающую их состояние операцию, а прооперированным избежать осложнений.
Исследователи изучили данные историй болезни 92 пациентов, перенесших удаление опухоли в печени — гепатоцеллюлярной карциномы. Данные брали из больницы Джонса Хопкинса с 2017 по 2023 год. В исследование было включено 36 пациентов, получавших ингибиторы контрольных точек иммунитета до операции. До начала терапии у 61% из них опухоли были неоперабельны.
Ученые выяснили, что пациенты, принимавшие ингибиторы контрольных точек иммунитета, чаще имели лучшие прогнозы после операции. Более благоприятное течение послеоперационного периода отмечалось даже у тех, у кого ожидались худшие результаты. Среди тех, кто получил терапию, 94,4% перенесли успешную хирургическую операцию.
«Это исследование показывает, что критерии, по которым мы классифицируем пациентов как кандидатов на лечебную терапию, вероятно, слишком узки для этого заболевания. Наши результаты демонстрируют, что системная терапия может быть полезна не только пациентам с запущенным заболеванием, но и потенциально может изменить прогнозы для пациентов с ранней стадией заболевания», — отметил Марк Ярчоан из университета Джонса Хопкинса.