Тренировки активизируют очищение клеток от повреждений

Международная команда ученых под руководством Университета Бонна обнаружила, что силовые тренировки активируют механизмы удаления клеточных отходов, что имеет важные последствия для лечения сердечной недостаточности и нервных заболеваний.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Протеин BAG3 играет ключевую роль в удалении поврежденных клеточных компонентов, формируя аутофагосома — своеобразные «мусорные пакеты» внутри клеток. Исследование показало, что силовые тренировки активируют BAG3 в мышцах, что улучшает утилизацию клеточного мусора и может предотвратить мышечную слабость и сердечную недостаточность.

Открытие также имеет значение для спортивной медицины и физиотерапии, помогая оптимизировать тренировочные программы. Кроме того, изучение системы BAG3 может привести к новым методам лечения для космонавтов и пациентов с нервными заболеваниями.