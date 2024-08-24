Тренировки активизируют очищение клеток от повреждений, показало исследование
Международная команда ученых под руководством Университета Бонна обнаружила, что силовые тренировки активируют механизмы удаления клеточных отходов, что имеет важные последствия для лечения сердечной недостаточности и нервных заболеваний.
Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.
Протеин BAG3 играет ключевую роль в удалении поврежденных клеточных компонентов, формируя аутофагосома — своеобразные «мусорные пакеты» внутри клеток. Исследование показало, что силовые тренировки активируют BAG3 в мышцах, что улучшает утилизацию клеточного мусора и может предотвратить мышечную слабость и сердечную недостаточность.
Открытие также имеет значение для спортивной медицины и физиотерапии, помогая оптимизировать тренировочные программы. Кроме того, изучение системы BAG3 может привести к новым методам лечения для космонавтов и пациентов с нервными заболеваниями.