Обнаружено, что видеоигры полезны для психического здоровья

Команда учёных в ходе проведения недавней работы узнала, что при определённых условиях видеоигры могут даже положительно влиять на психику людей. Об этом говорится в статье журнала Nature Human Behavior.

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В рамках исследования специалисты разослали анкеты людям, находившимся дома во время карантина из-за COVID-19. Некоторые из участников выиграли это время в лотерею игровые приставки и игры.

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Проанализированы по итогам работы были 97 602 анкеты. Эксперты обнаружили в ответах закономерность: люди, которые играли в видеоигры, испытывали большее чувство удовлетворённости жизнью, чем те, кто не играл. А это ключевой компонент психического здоровья. Но для этого они должны были играть 3 часа или больше в день.

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