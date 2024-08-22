«Удалять старые клетки из тканей»: какой будет российская вакцина от старения

Российские ученые научно-технологического университета «Сириус» приступили к разработке вакцины от старения. «Вечерняя Москва» выяснила подробности.

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Специалисты хотят найти универсальный способ, который позволит воздействовать на клетки, отвечающие за старение.

«Вакцина находится пока в стадии разработки и не была опробирована. Есть определенные этапы клинических исследований, которые длятся годами, — отмечает кандидат медицинских наук, специалист по биохакингу и превентивной медицине Ольга Полякова. — Время от исследований до реализации конечного продукта может занимать более двух лет. Но, безусловно, это — огромный прорыв».

В теории ученые — создатели вакцины помогут пожилым пациентам. Ведь в преклонном возрасте открывается много патологий и заболеваний. Хронический воспалительный фон, который приходит с возрастом, несет в себе огромную нагрузку. Если получится сделать такой препарат, который будет действовать на корень возникновения иммунной проблемы, то это будет неплохой успех.

Заболевания, связанные с возрастом, появляются из-за плохой иммунной системы. Организм теряет способность «очищаться» от старых, неактивных клеток. Вакцина поможет от них избавиться и продлить активную жизнь пожилых людей. Но генетика долголетия, как говорит заместитель директора Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского, доктор биологических наук Борис Фенюк, пока во многом остается загадкой:

«Известно некоторое количество мутаций, которые приводят к сокращению продолжительности жизни. Сделать так, чтобы человек жил не 100 лет, а 200, сейчас никто не может и даже не знает как. Человек одно из самых долгоживущих млекопитающих. В процессе эволюции мы уже так хорошо научились жить долго, что ученым в ближайшее время увеличить максимальную продолжительность жизни еще больше вряд ли получится».

Прямая речь

Даниил Шевырев, руководитель проекта, старший научный сотрудник направления «Медицинская биотехнология» университета: