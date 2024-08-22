Выявлены офисные предметы, на которых бактерий больше, чем на сиденье унитаза

Эксперты выявили офисные предметы, на которых бактерий больше, чем на сиденье унитаза
Люди могут подхватить болезнетворные микроорганизмы даже в месте, где они работают. Эксперты поделились списком обычных офисных предметов, которые содержат больше бактерий, чем сиденье унитаза.
- Экраны компьютеров. Со временем на них накапливаются пыль, грязь, а также микробы и бактерии.
- Дверные ручки. На ручках офисных дверей может содержаться в 30 раз больше микробов, чем на сиденье унитаза. Такие места следует ежедневно дезинфицировать, чтобы уменьшить распространение микробов.
- Поверхности стола. Столы могут довольно быстро стать рассадником пыли, крошек и микробов, поэтому крайне важно поддерживать чистоту, особенно если вы обедаете за столом.
- Клавиатура и мышь. Предметы, к которым часто прикасаются, содержат огромное количество микробов. Например, на компьютерной мыши может быть до 16 760 бактерий.
- Телефон. Офисный телефон нужно чистить ежедневно, это один из главных рассадников бактерий.