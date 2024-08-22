В РФ создали ИИ для диагностики расщепления позвоночника у плода

Для изучения патологии эксперты НМИЦ имени Кулакова провели анализ 6000 фотоизображений УЗИ беременных. После этого наступил черед обучения нейросети, итогом которого стал алгоритм по распознаванию характерных признаков расщепления позвоночника у плода.

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Пресс-служба "Яндекс образования" уточнила, что медики на основании данных ИИ смогут корректировать патологию на стадии внутриутробного развития.

«Мы думаем, что новый сервис будет особенно полезен врачам из региональных клиник. В ситуации, когда каждый день на счету, искусственный интеллект поможет как можно раньше обратить внимание на проблему и начать ее решать», — сообщила старший научный сотрудник НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Лилияна Чугунова.

Совместный проект "Яндекса" и НМИЦ имени Кулакова, а также фонда "Спина бифида" помог разработать систему ИИ. В исследовании приняли участие сразу несколько нейросетей. Часть программ анализировали качество фото и ракурсы изображения, другие - искали признаки расщепления позвоночника.

Алгоритм имеет возможность дообучения на основании обратной связи от пользователей и при вводе новых данных.

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