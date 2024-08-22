В РФ создали ИИ для диагностики расщепления позвоночника у плода

Ученые из РФ создали ИИ для диагностики расщепления позвоночника на ранней стадии развития плода
Для изучения патологии эксперты НМИЦ имени Кулакова провели анализ 6000 фотоизображений УЗИ беременных. После этого наступил черед обучения нейросети, итогом которого стал алгоритм по распознаванию характерных признаков расщепления позвоночника у плода.
Пресс-служба "Яндекс образования" уточнила, что медики на основании данных ИИ смогут корректировать патологию на стадии внутриутробного развития.
«Мы думаем, что новый сервис будет особенно полезен врачам из региональных клиник. В ситуации, когда каждый день на счету, искусственный интеллект поможет как можно раньше обратить внимание на проблему и начать ее решать», — сообщила старший научный сотрудник НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Лилияна Чугунова.
Совместный проект "Яндекса" и НМИЦ имени Кулакова, а также фонда "Спина бифида" помог разработать систему ИИ. В исследовании приняли участие сразу несколько нейросетей. Часть программ анализировали качество фото и ракурсы изображения, другие - искали признаки расщепления позвоночника.
Алгоритм имеет возможность дообучения на основании обратной связи от пользователей и при вводе новых данных.
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