Назван способ улучшить здоровье за 15 минут в день

15-минутные перерывы на тренировки во время работы помогают значительно улучшить здоровье. Сделать их проще и интереснее помогают элементы игры, показало исследование в журнале Healthcare.

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Ученые проанализировали данные 11 тысяч работников из 73 компаний в Австралии, Новой Зеландии и Британии. Оказалось, что 15-минутная игровая программа оздоровления на рабочем месте приводит к существенному повышению уровня физической активности. 14% участников сообщили об улучшении физической формы, 12% стали энергичнее, у 8% улучшилось общее здоровье, у 8% — сон, у 7% — настроение.

ВОЗ рекомендует людям в возрасте от 18 до 64 лет уделять не менее 150–300 минут аэробной физической активности средней интенсивности или 75–150 минут — высокоинтенсивным нагрузкам. Средний уровень ежедневной физической активности увеличился на 12 минут в день (85 минут в неделю).

«Регулярная физическая активность играет ключевую роль в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и рака, а также смягчает симптомы депрессии и тревожности. Поскольку большинство взрослых проводят большую часть своего времени бодрствования на работе, рабочие места представляют собой идеальные условия для поощрения физической активности», — объяснили авторы.

Тренировки на работе позволили 95% участников достичь или превысить рекомендуемый уровень физической активности.

«В этом исследовании мы показали, что всего 15 минут физической активности в день могут иметь большое значение для здоровья и благополучия людей. И хотя от участников требовалось уделять активности всего 15 минут, большинство делали больше. В конечном итоге программа стала катализатором для повышения уровня физической активности», — отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что особое дыхание может смягчить сильную боль.