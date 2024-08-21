Открыт новый эффект радиации на мозг

В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что российские физики и медики сделали сенсационное открытие: кратковременное воздействие ионизирующего излучения на ткани мозга стимулирует развитие нейронов и ускоряет выработку жизненно важных белков в сенсомоторной коре мозга. Это открытие может объяснить увеличение любопытства и активности грызунов при кратковременных космических полетах.

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Старший научный сотрудник НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Виктор Кохан отметил, что это явление может быть использовано в физиотерапии для лечения заболеваний центральной нервной системы, таких как болезнь Паркинсона и инсульт.

В ходе исследований, ученые облучили почти 30 крыс небольшими дозами гамма-излучения и ядер углерода, после чего наблюдали изменения в их мозге и поведении. Результаты показали, что радиация заметно увеличила объем и активность мозга у животных, а также улучшила их поведенческие реакции, отметили в пресс-службе