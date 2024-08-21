Ученые выяснили, что снижает риск тревожности на две трети

Иранские ученые из Университета медицинских наук в Тегеране выяснили, что здоровое питание помогает значительно уменьшить шансы на развитие тревожных расстройств. Исследование опубликовано в научном журнале Nutritional Neuroscience (NutNeuroSci).

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Тревожные расстройства считаются одной из самых распространенных проблем психического здоровья во всем мире, ежегодно поражая почти каждого пятого человека. Несмотря на широкое использование таких методов лечения, как терапия и лекарства, многие люди продолжают бороться с тревогой, что может серьезно повлиять на качество их жизни.

В новом исследовании задействовали 255 человек, у 85 из которых было диагностировано тревожное расстройство, и 170 здоровых участников.

Ученые собрали подробную информацию о рационе каждого добровольца с помощью анкеты по частоте потребления пищи, разработанной специально для иранского населения.

В этой анкете участникам предлагалось вспомнить, как часто они потребляли 147 различных видов пищи за последний год. На основе этих данных исследователи использовали статистический метод, называемый анализом главных компонентов, чтобы выделить три основных модели питания среди участников: «здоровую» модель, «западную» модель и «смешанную» модель.

Здоровая модель характеризовалась высоким потреблением фруктов, овощей, цельного зерна, рыбы и обезжиренных молочных продуктов. Западная модель включала такие продукты, как красное и обработанное мясо, сладкие закуски, фастфуд и очищенные зерна. Смешанная модель содержала элементы как здоровой, так и западной моделей, отражая более разнообразную диету, которая сочетала аспекты обеих.

Исследователи обнаружили, что люди, которые придерживались здорового рациона питания, реже страдали от тревожных расстройств. Те, кто наиболее строго придерживался этого здорового рациона питания, имели примерно на 74% более низкую вероятность возникновения тревожного расстройства по сравнению с теми, кто не следовал такой диете.

Исследователи также изучили тяжесть тревожности. Соблюдение здорового рациона питания было связано с более низкими показателями тяжести тревожности по опроснику GAD-7, что означает, что те, кто питался более здоровой пищей, испытывали менее интенсивные симптомы тревожности.