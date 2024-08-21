Ученые определили пять различных типов сна

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего определили пять различных типов сна — закономерности перехода между этими типами дают представление как о хронических, так и об острых состояниях здоровья. Исследование было опубликовано в журнале npj Digital Medicine.

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Авторы в течение нескольких месяцев наблюдали за добровольцами, используя данные, собранные с помощью умного кольца, которое отслеживает сон, температуру кожи и другую информацию. Им удалось выделить пять фенотипов сна:

Фенотип 1. То, что мы называем «нормальным» сном. В этом фенотипе люди спят около восьми часов непрерывно в течение как минимум шести дней подряд.

То, что мы называем «нормальным» сном. В этом фенотипе люди спят около восьми часов непрерывно в течение как минимум шести дней подряд. Фенотип 2. Люди спят непрерывно примерно половину ночи, но вторую половину проводят во сне только короткие периоды времени.

Люди спят непрерывно примерно половину ночи, но вторую половину проводят во сне только короткие периоды времени. Фенотип 3: Люди спят обычно непрерывно, но примерно одну ночь в неделю сон у них прерывистый.

Люди спят обычно непрерывно, но примерно одну ночь в неделю сон у них прерывистый. Фенотип 4: Люди снова спят, как правило, непрерывно, но в редких случаях они просыпаются в середине ночи.

Люди снова спят, как правило, непрерывно, но в редких случаях они просыпаются в середине ночи. Фенотип 5: Люди спят очень короткие промежутки времени. Этот фенотип был самым редким из обнаруженных и представляет собой серьёзное нарушение сна.

По словам экспертов, отслеживание сна может дать информацию о хронических заболеваниях, таких как диабет и апноэ во сне, а также об острых состояниях, таких как грипп.