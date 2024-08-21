Ученые определили пять различных типов сна

Учёные определили 5 различных типов сна: вот что это говорит о вашем здоровье
Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего определили пять различных типов сна — закономерности перехода между этими типами дают представление как о хронических, так и об острых состояниях здоровья. Исследование было опубликовано в журнале npj Digital Medicine.
Авторы в течение нескольких месяцев наблюдали за добровольцами, используя данные, собранные с помощью умного кольца, которое отслеживает сон, температуру кожи и другую информацию. Им удалось выделить пять фенотипов сна:
- Фенотип 1. То, что мы называем «нормальным» сном. В этом фенотипе люди спят около восьми часов непрерывно в течение как минимум шести дней подряд.
- Фенотип 2. Люди спят непрерывно примерно половину ночи, но вторую половину проводят во сне только короткие периоды времени.
- Фенотип 3: Люди спят обычно непрерывно, но примерно одну ночь в неделю сон у них прерывистый.
- Фенотип 4: Люди снова спят, как правило, непрерывно, но в редких случаях они просыпаются в середине ночи.
- Фенотип 5: Люди спят очень короткие промежутки времени. Этот фенотип был самым редким из обнаруженных и представляет собой серьёзное нарушение сна.
По словам экспертов, отслеживание сна может дать информацию о хронических заболеваниях, таких как диабет и апноэ во сне, а также об острых состояниях, таких как грипп.