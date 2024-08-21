Российские ученые изучили влияние малых доз радиации на организм

Учёные СФУ узнали, как малые дозы радиации влияют на кроликов

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Сибирские учёные выяснили, что молодые кролики способны выдерживать малые дозы радиации без вреда для здоровья. Специалисты Красноярского ГАУ и СФУ обнаружили, что воздействие радиоактивного изотопа трития, который образуется при работе АЭС, не только не наносит вреда, но и стимулирует кроветворение у этих животных. Показатели гемоглобина и других элементов крови у кроликов, подвергшихся воздействию трития, остались в пределах нормы, что говорит о положительном эффекте малых доз радиации.

В ходе эксперимента выяснилось, что тритий поступал в организм животных через питьевую воду, и даже при этом уровень радиации не оказывал негативного влияния на их здоровье. В одном из опытов кроликам вместе с тритием давали гуминовые кислоты, которые могут действовать как радиопротекторы. Эти вещества, получаемые из разлагающихся растений, помогли стабилизировать воздействие радиации, смягчая как положительные, так и потенциально вредные эффекты.

Исследователи считают, что изучение кроликов, чья радиочувствительность близка к человеческой, может помочь в разработке эффективных радиопротекторов. Это особенно важно в условиях нарастающего радиационного загрязнения планеты, вызванного деятельностью человека. Учёные подчёркивают, что необходимо искать новые методы защиты, чтобы минимизировать вред от радиации как для людей, так и для сельскохозяйственных животных.