Российские ученые изучили влияние малых доз радиации на организм

Российские учёные изучили влияние малых доз радиации на организм
Учёные СФУ узнали, как малые дозы радиации влияют на кроликов
Сибирские учёные выяснили, что молодые кролики способны выдерживать малые дозы радиации без вреда для здоровья. Специалисты Красноярского ГАУ и СФУ обнаружили, что воздействие радиоактивного изотопа трития, который образуется при работе АЭС, не только не наносит вреда, но и стимулирует кроветворение у этих животных. Показатели гемоглобина и других элементов крови у кроликов, подвергшихся воздействию трития, остались в пределах нормы, что говорит о положительном эффекте малых доз радиации.
В ходе эксперимента выяснилось, что тритий поступал в организм животных через питьевую воду, и даже при этом уровень радиации не оказывал негативного влияния на их здоровье. В одном из опытов кроликам вместе с тритием давали гуминовые кислоты, которые могут действовать как радиопротекторы. Эти вещества, получаемые из разлагающихся растений, помогли стабилизировать воздействие радиации, смягчая как положительные, так и потенциально вредные эффекты.
Исследователи считают, что изучение кроликов, чья радиочувствительность близка к человеческой, может помочь в разработке эффективных радиопротекторов. Это особенно важно в условиях нарастающего радиационного загрязнения планеты, вызванного деятельностью человека. Учёные подчёркивают, что необходимо искать новые методы защиты, чтобы минимизировать вред от радиации как для людей, так и для сельскохозяйственных животных.