Ученые обнаружили новые закономерности старения мозга

Международная группа ученых провела масштабное исследование, в котором были изучены данные МРТ более 49 тысяч человек. Целью исследования было выявить закономерности, связанные со старением мозга и развитием когнитивных нарушений.

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С помощью машинного обучения ученые смогли идентифицировать пять основных паттернов дегенерации мозга, которые наблюдаются у пожилых людей. Эти паттерны связаны с различными факторами, такими как образ жизни, генетика и заболевания.

Исследователи обнаружили, что некоторые из этих паттернов могут быть связаны с деменцией, болезнью Альцгеймера и Паркинсона. Также были выявлены связи между определенными поведенческими факторами, такими как курение и употребление алкоголя, и дегенерацией мозга.

Ученые подчеркнули, что это исследование является лишь началом изучения процесса старения мозга. Для более глубокого понимания этих процессов необходимы дальнейшие исследования.

Результаты этого исследования могут помочь в разработке новых методов диагностики и лечения заболеваний, связанных со старением мозга.