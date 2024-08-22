Обнаружена польза видеоигр для здоровья

Исследование почти 100 000 жителей Японии от 10 до 69 лет показало, что видеоигры — или даже просто владение игровой консолью — могут положительно влиять на психическое здоровье. Однако чрезмерное увлечение играми может нанести вред, пишет Conversation. Научная статья вышла в Nature human behaviour.

Новое исследование выявило, что даже владение игровой консолью улучшает ощущение благополучия. Исследование проводилось с 2020 по 2022 годы во время пандемии COVID-19.

Из-за сбоев в цепочке поставок во время пандемии множество продавцов использовали лотерейную систему для покупки консолей Nintendo Switch и PlayStation 5. 8 192 человек из общего числа опрошенных приняли участие в лотерее. Ученые сравнили 2 323 победителей лотереи с теми, кто не выиграл возможность приобрести одну из новых консолей. Обнаружилось, что у победителей лотереи уменьшился уровень стресса и увеличилась удовлетворенность жизнью.

Однако результаты были не только положительными. Индексы благополучия ухудшались со временем у тех, кто играл более трех часов в день. Причем чем больше времени в сутки играли люди, тем хуже себя ощущали.

Из других исследований известно, что видеоигры могут быть полезными для снятия стресса и содействовать социальным связям (пусть и онлайн). Некоторые игры улучшают когнитивные навыки, например, визуально-пространственную навигацию и способность к решению проблем. При этом видеоигры вредят живому общению, способствуют снижению в физической активности, успеваемости в школе, мешают качественному сну и правильному питанию.