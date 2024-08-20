Ученые открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Учёные из Центра изучения мозга в Японии обнаружили новый действенный способ борьбы с болезнью Альцгеймера.

© unsplash

В ходе специального эксперимент на мышах они выяснили, что дофамин (гормон счастья или радости) может не только облегчить физические симптомы в мозге, но и улучшить память грызунов, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс» со ссылкой на журнал Science Signaling.

Для того, чтобы изучить эффект гормона, специалисты использовали систему DREADD для «запуска» нейронов, вырабатывающих дофамин в мозге мышей. Отмечается, что исследователи специально вставили разработанные рецепторы в эти нейроны, активировав их через введение специфического препарата.

В итоге они пришли к выводу, что дофамин стимулирует производство фермента неприлизина, разрушающего амилоидные бляшки, являющиеся ключевым маркером болезни Альцгеймера.

При повторном исследовании на мышах с моделью болезни Альцгеймера учёные обнаружили, что длительное лечение на протяжении 2-х месяцев уменьшает количество бляшек в префронтальной коре.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», французские учёные выяснили, как затормозить процесс старения.