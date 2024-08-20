Ученые заявили, что употребление «Оземпика» усиливает суицидальное настроение

Люди, употребляющие "Оземпика" и другие лекарства на базе семаглутида, на 45% чаще испытывают суицидальные настроения, особенно явно это проявляется у пациентов с диабетом или ожирением, принимающих антидепрессанты. Соответствующие выводы международной группы ученых опубликованы в научном журнале JAMA Network Open.

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Группа экспертов ВОЗ, а также исследователей из Швейцарии, США и Италии под руководством научного сотрудника психиатрической клиники Закер-Хиллсайд в Нью-Йорке Георгиоса Шорецанитиса выявила такую закономерность при изучении данных о побочных эффектах от различных препаратов, применяемых для лечения диабета и избавления от лишнего веса. В их число вошли лираглутид и семаглутид, а также лекарства с другим механизмом действия, такие как метформин и дапаглифлозин.

Ученых заинтересовало, ведет ли употребление лираглутида и семаглутида к каким-либо переменам в поведении пациентов, в том числе к усилению или ослаблению суицидальных настроений и мыслей о причинении себе вреда. Для получения подобных сведений ученые проанализировали сведения о побочных эффектах о приеме данных препаратов, которые собирались ВОЗ уже после начала использования данных лекарств в клинической практике в промежутке между июлем 2011 года и августом 2023 года.

"Мы обнаружили в ходе анализа базы данных, собранной ВОЗ при наблюдениях за последствиями приема семаглутида и лираглутида, что употребление первого препарата ведет к учащению суицидальных настроений и мыслей о причинении себе вреда. Это не было характерно для приема лираглутида, что говорит о необходимости изучения влияния семаглутида на суицидальные настроения", - пишут исследователи.

Проведенный исследователями анализ указал на то, что пациенты, употреблявшие лекарства на базе семаглутида, на 45% чаще испытывали суицидальные настроения, чем люди, употреблявшие другие средства от диабета и лишнего веса. В случаях, когда пациенты одновременно принимали семаглутид вместе с антидепрессантами, риск развития мыслей о причинении себе вреда вырастал более чем в четыре раза по сравнению с употреблением всех других лекарств от диабета и лишнего веса.

Эту особенность семаглутида, по мнению ученых, следует учитывать лечащим врачам при работе с пациентами, страдающими от депрессии и других нарушений психики, а также регулирующим органам. Особенную тревогу у ученых вызывает то, что рост популярности семаглутида как средства для похудения привел к появлению целой индустрии нелегальной торговли данным средством. По этой причине ученые призывают профильные органы власти активнее работать над решением этой проблемы и чаще предупреждать людей обо всех потенциальных рисках, которые несет за собой бесконтрольное употребление семаглутида.

О лекарствах

Лираглутид, семаглутид и препараты на их основе представляют собой рукотворные аналоги пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса.