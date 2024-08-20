В России завершили создание укорительного источника нейтронов для проведения БНЗТ

Создание по поручению правительства Российской Федерации ускорительного источника нейтронов для проведения бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) онкологических заболеваний фактически завершено физиками из Новосибирска. Его отправка в онкоцентр Блохина (Москва) планируется осенью, сообщила пресс-служба полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

© unsplash

20 августа Серышев провел рабочую встречу с директором Института ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО РАН) Павлом Логачевым, в рамках которой была обсуждена реализация приоритетных проектов научного учреждения.

"Поручение по созданию ускорительного источника нейтронов для проведения бор-нейтронозахватной терапии фактически выполнено, ускоритель находится на стадии включения и наладки оборудования. Планируется, что осенью текущего года он будет направлен в ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина" Минздрава России", - сказали в пресс-службе.

В ИЯФ СО РАН на разработанном источнике нейтронов 25 кошек и собак уже прошли терапию методом БНЗТ, ученые достигли многомесячной выживаемости у животных, большинство из которых имели далеко зашедшие формы опухолей с отдаленными метастатическими поражениями. Это позволило сделать вывод о том, какие опухоли лучше отвечают на терапию БНЗТ.

Бор-нейтронозахватная терапия - методика, направленная на избирательное уничтожение клеток злокачественных опухолей, в которых накапливают изотоп бора, а затем облучают потоком нейтронов. Ядро бора-10 способно эффективно захватывать нейтрон, что приводит к необратимому разрушению раковой клетки. Этот метод предполагает целенаправленное уничтожение только раковых клеток без хирургического вмешательства. Эксперименты показывают эффективность этого способа лечения опухолей головного мозга и других видов онкологических заболеваний, которые плохо поддаются лечению традиционными методами.