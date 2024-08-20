Галдеж убивает: ученые обнаружили неожиданную побочку шумной работы

Галдёж убивает. Учёные обнаружили неожиданную побочку шумной работы
Учёные из США: постоянный шум на работе увеличивает риск гипертонии. Исследование показало, что вероятность появления повышенного давления возрастает на 10% с каждым годом такой работы. Дело в том, что непрекращающийся гвалт вызывает стресс. В итоге нарушается баланс гормонов в организме, что со временем приводит к повышению давления. Как предупредили специалисты, опасна не только работа, но и просто жизнь в условиях постоянного шума.
Что за исследование
Исследование о влиянии шумной работы на здоровье провели ученые из Американского колледжа кардиологии. Они наблюдали за работниками текстильных фабрик в Бангладеше.
- В исследовании участвовали 289 человек;
- Средний возраст участников - 34 года;
- Люди работали на фабриках около 16 лет;
- Уровень шума на рабочих местах был от 96 до 111 децибел. Это намного выше нормы в 85 децибел.
Результаты исследования
У каждого третьего участника нашли повышенное давление. Ещё у половины давление было на грани нормы. Чем дольше человек работал в шуме, тем выше был риск гипертонии.
Врачи объясняли, что во всем виноват стресс, вызванный постоянным шумом. Из-за этого в организме нарушается баланс гормонов. Со временем это приводит к повышению давления.
Шум опасен не только для сердца. Он может вызвать:
- Проблемы со слухом;
- Хронический стресс;
- Ухудшение внимания.
Ученые посоветовали обратить внимание на уровень шума на работе и дома. Особенно это важно для тех, кто живет рядом с шумными дорогами, железной дорогой или аэропортом.