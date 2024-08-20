Галдеж убивает: ученые обнаружили неожиданную побочку шумной работы

Учёные из США: постоянный шум на работе увеличивает риск гипертонии. Исследование показало, что вероятность появления повышенного давления возрастает на 10% с каждым годом такой работы. Дело в том, что непрекращающийся гвалт вызывает стресс. В итоге нарушается баланс гормонов в организме, что со временем приводит к повышению давления. Как предупредили специалисты, опасна не только работа, но и просто жизнь в условиях постоянного шума.

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Что за исследование

Исследование о влиянии шумной работы на здоровье провели ученые из Американского колледжа кардиологии. Они наблюдали за работниками текстильных фабрик в Бангладеше.

В исследовании участвовали 289 человек;

Средний возраст участников - 34 года;

Люди работали на фабриках около 16 лет;

Уровень шума на рабочих местах был от 96 до 111 децибел. Это намного выше нормы в 85 децибел.

Результаты исследования

У каждого третьего участника нашли повышенное давление. Ещё у половины давление было на грани нормы. Чем дольше человек работал в шуме, тем выше был риск гипертонии.

Врачи объясняли, что во всем виноват стресс, вызванный постоянным шумом. Из-за этого в организме нарушается баланс гормонов. Со временем это приводит к повышению давления.

Шум опасен не только для сердца. Он может вызвать:

Проблемы со слухом;

Хронический стресс;

Ухудшение внимания.

Ученые посоветовали обратить внимание на уровень шума на работе и дома. Особенно это важно для тех, кто живет рядом с шумными дорогами, железной дорогой или аэропортом.