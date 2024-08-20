Как телевизор может привести к дегенерации головного мозга

Данные масштабного когортного исследования позволили ученым сделать вывод, что между временем, проведенным у телеэкрана, и вероятностью развития нейродегенеративных заболеваний в среднем и пожилом возрасте есть связь.

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Ученые из Китая и Нидерландов обратились к данным одного из репозиториев. Для исследования были отобраны более 400 тысяч добровольцев – британцы возрастом от 37 до 73 лет, обоих полов.

Одним из критериев было отсутствие у участников нейродегенеративных заболеваний и инсульта на момент включения в исследование. Средний период наблюдения составил 12,6 лет.

По результатам исследования ученые пришли к заключению, что у людей, которые просиживали перед телевизором пять и более часов в день, риск развития деменции, болезни Паркинсона и инсульта был намного выше, чем у тех, кто проводил перед экраном не более часа в день, сообщает Journal of The American Medical Directors Association. Более того, ученые обнаружили, что у людей, которые подолгу смотрели телевизор, меньше объем серого вещества мозга и гиппокампа, который выполняет функцию кратковременной памяти и переводит информацию в долговременную память.

Помимо риска развития инсульта, деменции и болезни Паркинсона, в число негативных последствий продолжительного просмотра телевизора входят малоподвижный образ жизни, склонность к нездоровому питанию и пониженная физическая активность.

Ранее сообщалось, что ученые определили возраст, после которого в организме человека начинают происходить резкие изменения.