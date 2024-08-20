Ученые нашли новый метод выявления диабета

Учёные из Южной Кореи доказали, что автоматизированная компьютерная томография (КТ) может предсказывать развитие диабета и связанных с ним кардиометаболических заболеваний. В исследовании приняли участие более 32 тысяч взрослых, проходивших медицинское обследование с 2012 по 2015 год.

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Особое внимание было уделено висцеральному жиру — жировой ткани вокруг внутренних органов. Оказалось, что именно индекс висцерального жира на КТ оказался наиболее точным маркером для предсказания диабета. У мужчин и женщин этот показатель достигал точности 82%.

Комбинированный анализ висцерального жира, мышечной массы, жира в печени и кальциноза аорты еще больше улучшил прогнозы. Кроме того, КТ помогла выявить другие состояния, такие как жировая болезнь печени, саркопения и остеопороз, с точностью до 95%.