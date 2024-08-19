Раскрыто новое негативное влияние стресса на кишечник

Международная группа ученых из США, Китая и Германии раскрыла новое последствие влияния стресса на физическое здоровье. Исследование показало, что в состоянии стресса мозг лабораторных мышей посылает сигналы в кишечник. Это приводит к уничтожению определенного типа бактерий, предотвращающих воспаление и аномальный иммунный ответ.

В последние десятилетия ученые обнаружили, что различные органы взаимодействуют друг с другом сильнее, чем считалось. Одна из таких связей была выявлена между мозгом и кишечником. Так, при стрессе мозг активирует выработку гормонов, помогающих справиться с этим состоянием. Но это также может спровоцировать воспалительные заболевания кишечника.

Авторы нового исследования сосредоточились на железах Бруннера, которые расположены в стенках тонкого кишечника. Предполагалось, что их главная функция заключается в выработке слизи. Но они также содержали большое количество нервных клеток. Ученые предположили, что они могут играть и более важную роль.

Эксперимента показали, что удаление желез снижало способность организма бороться с бактериальными инфекциями. Также отмечалось воспаление и переизбыток иммунных химических веществ.

Удаление желез также повлияло на бактерии, вырабатывающие белок, выстилающий кишечник. Этот слой предотвращает попадание нежелательного содержимого кишечника в кровоток. Его отсутствие приводит к иммунному ответу и воспалению.

Исследовательская группа обнаружила, что нервные клетки в железах напрямую связаны с блуждающим нервом, который ведет к миндалевидному телу – части мозга, участвующей в реакции на стресс. Воздействие стресса на мышей со здоровыми железами Бруннера приводило к тем же эффектам, что и удаление желез, сообщает Cell.

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