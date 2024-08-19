Просмотр коротких видеороликов вызывает хроническую скуку

Международная команда ученых провела два эксперимента с 1200 участниками. В первом люди смотрели 10-минутное видео без возможности перемотки, а во втором они могли переключаться между семью 5-минутными роликами в течение 10 минут. После экспериментов участники заявили, что просмотр коротких роликов был менее приятным и увлекательным процессом: они вызвали еще большую скуку, чем та, что была до просмотра. По словам авторов, хроническая скука имеет негативные последствия для психического здоровья. Исследование опубликовано в журнале Journal of Experimental Psychology.

© InScience

В последнее время люди все чаще используют смартфоны на работе, в общественных местах и дома. Гаджеты заменяют общение с семьей и другие активности, что приводит к зависимости. Привычка постоянно отслеживать уведомления увеличивает тревожность, а синий свет, исходящий от экранов, нарушает циркадные ритмы. Однако последствия зависимости от цифровых технологий для психического здоровья до сих пор до конца неизвестны.

Международная команда ученых решила это исправить. Исследователи сосредоточились на влиянии коротких видеороликов на состояние людей. Команда собрала 1200 участников и провела два эксперимента. В первом все люди смотрели 10-минутное видео на YouTube без возможности перемотки, а во втором они могли переключаться между семью 5-минутными роликами в течение 10 минут. Оказалось, что участники чувствовали меньше скуки, когда смотрели одно видео. Они посчитали этот процесс более приятным и увлекательным, чем просмотр разных, более коротких видеороликов. Ученые получили аналогичные результаты в ходе другого эксперимента: в нем участники смотрели 10-минутное видео без перемотки и 50-минутное видео с возможностью прокрутить его на 10 минут вперед.

Исследование показало, что просмотр коротких видео или быстрая перемотка долгих роликов вызывает у людей еще большую скуку, чем ту, что была до использования телефона. По словам авторов, это чувство может иметь негативные последствия для психического здоровья: хроническая скука связана с симптомами депрессии, тревогой, агрессией и склонностью к риску. Некоторые люди идут на все, чтобы избежать чувства беспокойства или пустоты, часто возникающих из-за скуки. Предыдущие исследования показали, что для этого люди могут причинять вред другим, совершать импульсивные покупки, подвергать себя ударам электрическим током или прокрастинировать на работе.