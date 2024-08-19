Установлены генетические особенности паразитов, вызывающих опасную болезнь

Генетические особенности и регионы распространения паразитов Echinococcus multilocularis, которые являются возбудителями тяжелого заболевания - альвеолярного эхинококкоза, выявили ученые из Института систематики и экологии животных СО РАН совместно с коллегами из университета Франш-Конте и Национального университета Ла-Пампы. Об этом сообщило издание "Наука в Сибири".

Альвеолярный эхинококкоз - тяжелое заболевание, которое развивается медленно и клинически проявляется только в течение 5-15 лет после заражения. При отсутствии лечения оно прогрессирует и приводит к смерти. Первыми симптомами могут быть боль, общее изменение физического состояния, желтуха, гепатомегалия, холангит и зуд.

"Для того, чтобы определить генетические связи между альвеококками из разных регионов, ученые построили филогенетическое дерево всех ДНК паразитов. Вместе с этим ученые выделили из представленных образцов альвеококков их ДНК и прочли их митохондриальные геномы, благодаря чему стали ясны родственные группы паразитов, так называемые гаплогруппы", - говорится в материале.

Всего было изучено более 100 Echinococcus multilocularis. Выяснилось, что паразиты в трех основных гаплогруппах имеют собственные гаплотипы, которых насчитывается 58, при этом возникновение разных гаплотипов в Европе могло произойти в результате изоляции в ледниковый период. Полное прочтение геномов дало более детальную информацию о структуре и эволюции этих паразитов, что может быть полезным для разработки новых методов лечения и профилактики заболеваний.

Альвеолярный эхинококкоз может возникнуть практически в любом регионе. Основными хозяевами паразитов выступают хищники. На их распространение могла повлиять как естественная миграция лисиц, так и их импорт из Европы в США для спортивной охоты в середине 1700-х годов.

Уточняется, что наибольшее количество заболевших наблюдается в Европе. В России недуг встречается на юге Западной Сибири (Томская, Новосибирская области, Алтайский край), в Якутии и на Чукотке.