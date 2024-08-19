Создана система ИИ для раннего выявления расщепления позвоночника

Российские исследователи разработали нейросетевой алгоритм, позволяющий выявлять развитие расщепления позвоночника на ранних стадиях развития плода, что в перспективе позволит корректировать этот дефект еще до рождения ребенка. Об этом сообщила пресс-служба "Яндекс образования".

"В большинстве случаев этот дефект обнаруживается врачом во втором триместре, что может быть поздно для принятия семьей решения о проведении внутриутробной операции. Мы думаем, что новый сервис будет особенно полезен врачам из региональных клиник. В ситуации, когда каждый день на счету, искусственный интеллект поможет как можно раньше обратить внимание на проблему и начать ее решать", - пояснила старший научный сотрудник НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Лилияна Чугунова, чьи слова приводит пресс-служба.

Для решения этой проблемы специалисты "Яндекса" и исследователи из НМИЦ имени Кулакова при поддержке фонда "Спина бифида" разработали систему ИИ. Она позволяет выявлять расщепление позвоночника на ранних стадиях его внутриутробного развития по снимкам, полученным при помощи УЗИ. Для этого специалисты НМИЦ имени Кулакова проанализировали набор из 6 тыс. изображений УЗИ беременных, особым образом разметили их и использовали для обучения системы ИИ, разработанной специалистами "Яндекса".

Как отметили в пресс-службе, при разработке этой системы исследователи использовали несколько нейросетей, часть из которых отвечала за поиск участка изображения, критически важного для выявления расщепления позвоночника, а другие оценивали качество изображения и обнаружение характерных признаков развития патологии при анализе снимков, полученных с разных ракурсов. По словам разработчиков, созданное ими решение можно дообучать на новых данных, также предусмотрена возможность сбора обратной связи от пользователей.

Исследователи надеются, что созданный ими подход и разработанное на его базе бесплатное решение ускорят диагностику расщепления позвоночника и позволят лечащим врачам направлять пациенток на дополнительные обследования, по итогам которых будет принято решение о дальнейшем лечении. Это позволит корректно выявлять и исправлять этот дефект с максимальной высокой вероятностью успеха еще до рождения ребенка.

О расщеплении позвоночника

Расщепление позвоночника (spina bifida) представляет собой редкий порок развития, при котором один или несколько позвонков оказываются недоразвитыми, а позвоночный канал становится не полностью закрытым. В результате этого спинной мозг иногда выпячивается в виде грыжи, что может привести к тяжелым последствиям, в том числе к дисфункции нижних отделов спинного мозга, параличу ног и другим нарушениям в работе нервной системы.