Российские ученые создают вакцину от старения

С помощью активации адаптивного иммунитета ученые планируют обучить организм самостоятельно бороться со стареющими клетками, продлевая период активной жизни. Проект будет завершен в 2026 году, но эксперты предупреждают о сложностях, с которыми может столкнуться команда.

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По словам разработчиков вакцины, основной фактор, способствующий развитию возрастных заболеваний, — это снижение иммунитета. Это приводит к частым и затяжным инфекциям и к неспособности организма избавляться от стареющих клеток, пишут «Известия».

Проект находится на начальном этапе, и его завершение запланировано на 2026 год.

По словам руководителя проекта Даниила Шевырева, суть подхода состоит в восстановлении способности организма удалять старые клетки из тканей с помощью механизмов адаптивного иммунитета.

Это сложная и нетривиальная задача с множеством преград и подводных камней, но даже частичное решение создаст потенциал для разработки персонализированных подходов для продления здоровой старости.

На данный момент ученые разрабатывают и проверяют методы стимуляции Т-клеточного иммунитета против стареющих клеток. Сперва их эффективность и безопасность проверят in vitro, затем на мышах и приматах, как наиболее близком к человеку модельном организме.

Результаты проекта заложат основы для разработки персонализированных терапевтических подходов для предотвращения или смягчения негативных последствий старения.

Вероника Попова, врач-генетик, эксперт Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, также считает разработку вакцины для продления активной жизни пожилых людей вполне реальной и актуальной задачей.

Но она отмечает, что никто не может быть уверен в успехе, так как невозможно точно спрогнозировать, как изменения повлияют на организм. Она также подчеркивает важность этических аспектов этого вопроса.

По словам Альберта Ризванова, руководителя центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского (Приволжского) федерального университета, проблема заключается в том, чтобы найти маркеры и настроить иммунную систему таким образом, чтобы она удаляла только стареющие клетки, но не здоровые.

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