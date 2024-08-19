Ученые признали пользу от регулярного употребления какао для мозга

Ученые выяснили, какой эффект на мозговую деятельность оказывает какао. Так, диетолог из Бирмингемского университета Катарина Рендейро вместе с коллегами провела исследование, в рамках которого 20 мужчин в возрасте до 40 лет ежедневно пили этот напиток.

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Однако половина испытуемых пила какао с флавонолами, вторая – без. В результате выяснилось, что у мужчин, которые пили напиток флаванолами, мозговая деятельность улучшилась на 11%.

Такое эффект был достигнут за счет способности флавонолов нивелировать воздействие углекислого газа на мозг. Однако эксперимент, проведенный с участием испытуемых более старшего возраста, показал, что такого ощутимого эффекта какао на мозг не оказывает.

Несмотря на это, медики из Белоруссии уверены, что какао действительно помогает улучшить работу мозга. Это результат воздействия на мозг теобормина и теофиллина. Помимо концентрации внимания эти вещества помогают снизить давление, улучшить пищеварение.

Также сторонниками пользы какао являются швейцарские ученые, отмечавшие улучшение кровообращения благодаря поступающему из какао в организм оксида азота. А полифенолы, содержащиеся в бобах, помогают улучшить чувствительность к инсулину.

Какао-бобы также содержат такие важные для организма микроэлементы, как калий, магний и цинк, которые очень распространены в качестве отдельных пищевых добавок.

При этом отмечается, что о реальной пользе можно говорить только при употреблении чистого продукта, а не таких результатов его переработки, как шоколад.

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