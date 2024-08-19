Чем опасен низкий уровень тестостерона у мужчин

Учёные из Университета Западной Австралии изучили, как тестостерон влияет на здоровье мужчин с возрастом. Их исследование опубликовано в Annals of Internal Medicine.

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Авторы проанализировали 11 научных работ с участием более 24 тысяч человек. Они хотели прояснить связь половых гормонов со смертностью и риском сердечно-сосудистых заболеваний у стареющих мужчин.

Результаты показали, что мужчины с низкими уровнем тестостерона в сыворотке крови (ниже 7,4 нмоль/л) подвергаются более высокому риску смертности от всех причин. Причём у тех, у кого уровень тестостерона ещё ниже (ниже 5,3 нмоль/л), наблюдается повышенная вероятность сердечно-сосудистой смерти.

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