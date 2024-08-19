В США заявили о разработке лекарства от старости
Американские ученые успешно испытали на собаках препараты, замедляющие или обращающие вспять процесс старения организма, сообщает телекомпания ABC7.
После этого они решили протестировать данный метод на людях. Уже испытан препарат, направленный на удлинение теломерных колпачков на стволовых клетках человека. До этого исследователи вылечили двух пожилых собак, причем у 12-летней немецкой овчарки был рак на последней стадии. Второй пес страдал артритом, однако после курса приема таблеток снова начал ходить.
Доклинические данные, полученные в процессе исследования человеческих клеток методом «в пробирке», показали удлинение теломер на 200%.
Ранее стало известно, что в России специалисты университета «Сириус» приступили к созданию вакцины, продлевающей период здоровой жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».