В США заявили о разработке лекарства от старости

Американские ученые успешно испытали на собаках препараты, замедляющие или обращающие вспять процесс старения организма, сообщает телекомпания ABC7.

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После этого они решили протестировать данный метод на людях. Уже испытан препарат, направленный на удлинение теломерных колпачков на стволовых клетках человека. До этого исследователи вылечили двух пожилых собак, причем у 12-летней немецкой овчарки был рак на последней стадии. Второй пес страдал артритом, однако после курса приема таблеток снова начал ходить.

Доклинические данные, полученные в процессе исследования человеческих клеток методом «в пробирке», показали удлинение теломер на 200%.

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