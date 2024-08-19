Ученые вычислили хобби, которое делает людей по-настоящему счастливыми

Учёные из Университета Англии Раскина в Кембридже изучили данные опроса около 7200 человек об их вовлечённости в культурные, цифровые и спортивные мероприятия. Таким образом они смогли вычислить хобби, которое делает жизнь большинства его обладателей более осмысленной, чем даже работа.

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Как проводили исследование

Учёные попросили респондентов оценить своё ощущение счастья, тревоги и удовлетворённости жизнью.

При этом оказалось, что больше трети участников опроса за последний год занимались хотя бы одним ремесленным видом деятельности.

Что выяснили учёные

Оказалось, что занятия декоративно-прикладным искусством улучшают психическое здоровье, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на работу учёных.

Среди увлекавшихся ремёслами и другим подобным творчеством было больше всего тех, кто удовлетворён жизнью и видит в ней смысл, а также часто чувствует себя счастливым.

Как это работает

Рукоделие и другие виды художественной деятельности помогают самовыражаться и позволяют видеть плоды своего труда сразу же, объяснила ведущий автор исследования доктор Хелен Киз.

Кроме того, такое хобби позволяет сосредоточиться на одной задаче и творчески задействовать свой разум.

Наличие хобби не только придаёт жизни смысл, но и помогает её продлевать. Учёные ранее выяснили, какое увлечение может увеличить продолжительность жизни на целых два года.