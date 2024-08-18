Создана технология более чистого синтеза, и почему это важно

Лаборатория Университета Райса под руководством профессора Джеймса Тура представила прорывной метод синтеза, названный "джоулевым нагревом во вспышке" (FWF), который может значительно продвинуть производство высококачественных твердотельных материалов. FWF обещает более чистый, быстрый и устойчивый подход к синтезу материалов.

Традиционные методы создания твердотельных материалов часто являются энергоемкими и производят вредные побочные продукты. FWF же позволяет синтезировать различные соединения в граммовом масштабе за считанные секунды, сокращая потребление энергии и воды, а также выбросы парниковых газов более чем на 50%.

Инновационная технология FWF включает в себя внешнюю емкость, заполненную коксом, и полузакрытый внутренний реактор, содержащий целевые реагенты. Такая установка генерирует интенсивное тепло температурой около 2 000 градусов Цельсия, превращая реагенты в высококачественные материалы за счет эффективной теплопроводности.

Метод продемонстрировал успех в синтезе более 20 уникальных материалов с высокой чистотой. Он особенно перспективен для получения полупроводников нового поколения, считают ученые.