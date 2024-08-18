Исследователи выяснили, что поликистоз снижает риск переломов

Исследование, опубликованное в журнале *Science Bulletin*, выявило удивительную связь между аутосомно-доминантным поликистозом почек и состоянием костной системы. Ученые обнаружили, что мутация в гене Pkd1, отвечающем за развитие поликистоза, может оказывать положительное влияние на здоровье костей.

Анализ данных 32 тысяч пациентов показал, что люди с поликистозом почек имеют значительно меньший риск переломов шейки бедра по сравнению с теми, кто страдает другими хроническими заболеваниями почек. Это открытие привлекло внимание исследователей к гену PKD1, который отвечает за синтез белка полицистина-1.

Дальнейшие исследования подтвердили, что мутация в гене Pkd1 не только снижает риск переломов, но и способствует увеличению костной массы. Более того, такая мутация делает кости более устойчивыми к потере плотности, что обычно наблюдается при отсутствии механической нагрузки.

Ученые объяснили, что полицистин-1 играет ключевую роль в процессе разрушения костной ткани. Мутация в гене, отвечающем за его производство, может замедлять этот процесс, что приводит к увеличению прочности и массы костей. Это открытие имеет значительное значение для будущего лечения остеопороза — заболевания, характеризующегося потерей костной ткани и часто приводящего к серьезным переломам у пожилых людей.

Исследователи предполагают, что ген PKD1 может стать новой мишенью для генной терапии остеопороза, открывая новые горизонты в лечении этого распространенного заболевания.