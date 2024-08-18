Ученые нашли различия в мышцах мужчин и женщин

Ученые из Тюбингенского университета обнаружили, что женские и мужские мышцы по-разному используют глюкозу и жирные кислоты, что может влиять на реакцию на физические упражнения. Об этом сообщает издание MedicalXpress (MedXpress) со ссылкой на платформу ежегодного собрания Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), где 9-13 сентября будут опубликованы результаты исследования.

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Чтобы глубже понять, как пол влияет на мышечные реакции во время тренировок, исследователи изучили мышцы девяти мужчин и шестнадцати женщин, страдающих от избыточного веса и не занимающихся спортом. Возраст участников в среднем составлял тридцать лет.

В течение восьми недель испытуемые трижды в неделю тренировались, выполняя упражнения на выносливость средней и высокой интенсивности: полчаса на велотренажере и полчаса на беговой дорожке. Перед началом программы, сразу после первой тренировки и после завершения курса тренировок были проведены биопсии мышц (прижизненный забор тканей для лабораторного исследования).

В ходе мультиомного анализа мышечных образцов применялись методы эпигеномики, транскриптомики и протеомики. Исходно были выявлены половые различия в уровнях РНК в скелетных мышцах, которые связаны с регуляцией уровня сахара в крови и инсулиновыми сигналами.

Кроме того, исследование показало различия в метаболизме пищи в мышцах участников обоих полов: мужчины демонстрировали большую эффективность в использовании глюкозы для тренировок, тогда как женщины более активно использовали жирные кислоты. Это указывает на то, что мышцы мужчин и женщин могут по-разному адаптироваться к использованию различных источников энергии.

После восьми недель регулярных тренировок различия в структуре скелетных мышц у мужчин и женщин сократились, а уровень белков, необходимых для переработки пищи в энергию, у обоих полов увеличился. По словам ученых, повышение способности организма использовать глюкозу и жиры для производства энергии после тренировок считается ключом к профилактике диабета второго типа.