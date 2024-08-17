Ученые предупредили, что вызывает у детей повышенную тревожность

Родительское злоупотребление смартфонами повышает риск тревожности и расстройств внимания у детей, особенно при отвлечении родителей на гаджеты во время общения. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

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Ученые провели опрос более тысячи детей из Канады в возрасте от девяти до 11 лет. Их спросили, хотели бы они, чтобы родители тратили меньше времени на смартфоны и другие устройства. Также дети рассказали, расстраиваются ли они из-за того, что родители при них используют телефоны.

У детей, которые сообщили, что их родители слишком много времени тратят на смартфоны, был выше риск тревожности, проблем с вниманием и гиперактивности. Результаты не зависели от пола ребенка.

«Когда эмоциональные и физические потребности детей постоянно игнорируются или на них неадекватно реагируют, у них возникает риск развития проблем с психическим здоровьем», — объяснили ученые.

Однако связь может быть обратной: возможно, более тревожные дети подталкивают уставших родителей к большему использованию смартфонов.

Другое недавнее исследование показало, что родители младенцев проводят в среднем более пяти часов в день за своими смартфонами. 68% родителей признались, что часто отвлекаются на свои смартфоны во время общения с ребенком.