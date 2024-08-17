На что влияет хороший сон

Американские ученые из Корнелльского университета выяснили, что на восстановление функций памяти напрямую влияет качество ночного сна. Прежде считалось, что он только наполняет организм энергией, но исследование, опубликованное в журнале Science, расширяет значение и важность сна.

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Соответствующие выводы были сделаны после экспериментов на мышах, которым в гиппокамп имплантировали электроды. Выяснилось, что именно в период глубокого сна нейроны, отвечающие за формирование воспоминаний, «перезагружаются». Это же дает мозгу способность воспринимать новую и запоминать старую информацию после пробуждения.

Ученые считают, что их исследование позволит развить методики по улучшению памяти. Помимо этого, они могут помочь людям с болезнью Альцгеймера улучшить когнитивные функции.

Невролог рассказал, какие повседневные привычки помогут избежать развития деменции. Ученые также заявили, что риск деменции может снизить отказ от употребления сладких напитков.