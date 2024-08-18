Ученые заявили, что болевые рецепторы у мужчин и женщин отличаются

Американские исследователи из Университета штата Аризона заявили, что обнаружили различия между мужскими и женскими нервными клетками — ноцицепторами, через которые и поступают болевые сигналы в мозг. Статья об этом вышла в научном журнале BRAIN.

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Эти клетки располагаются возле спинного мозга и начинают действовать в случае травмы. Для эксперимента использовались образцы самцов и самок мышей, приматов и людей. Воздействие на них пролактина и орексина B показало, что мужские и женские образцы реагируют по-разному.

Женские клетки оказались более чувствительными к пролактину. Они посылали болевые сигналы при менее интенсивном стимулировании. Аналогичный эффект показал и орексин B. Это открытие позволит в дальнейшем лучше справляться с болями пациентам разных полов.

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