В России нашли способ сделать химиотерапию менее вредной

Российские ученые нашли способ сделать химиотерапию менее вредной
Российские исследователи из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) разработали антиоксидант, который повышает эффективность химиотерапии.
Препараты для этой процедуры должны убивать раковые клетки, но поскольку они не настолько сильно отличаются от здоровых, то нанесение вреда организму неизбежно. Полученный антиоксидант ТС-13 позволяет значительно сократить этот токсический эффект для организма.
На данный момент эксперимент на мышах показал свою высокую эффективность. Данный антиоксидант уменьшал у подопытных потерю веса и улучшал работу сердца.
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