В России нашли способ сделать химиотерапию менее вредной

Российские исследователи из Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) разработали антиоксидант, который повышает эффективность химиотерапии.

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Препараты для этой процедуры должны убивать раковые клетки, но поскольку они не настолько сильно отличаются от здоровых, то нанесение вреда организму неизбежно. Полученный антиоксидант ТС-13 позволяет значительно сократить этот токсический эффект для организма.

На данный момент эксперимент на мышах показал свою высокую эффективность. Данный антиоксидант уменьшал у подопытных потерю веса и улучшал работу сердца.

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