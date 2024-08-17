В НМИЦ ФПИ сообщили о вероятности передачи оспы обезьян

Специалисты НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (ФПИ) Минздрава России считают вероятной передачу вируса оспы обезьян воздушно-капельным путем при длительном контакте лицом к лицу с зараженным человеком, однако это пока не доказано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Центра эпидемически значимых инфекций НМИЦ ФПИ.
"Воздушно-капельный путь передачи вируса обезьяньей оспы пока не доказан, но имеется некоторая вероятность его реализации в ходе длительного контакта лицом к лицу с зараженным человеком, что подвергает повышенному риску работников здравоохранения, транспорта и других лиц, тесно контактировавших с заболевшими", - сообщила специалист Центра эпидемически значимых инфекций НМИЦ ФПИ Минздрава России, врач-инфекционист Елена Савченко, чьи слова приводит пресс-служба.