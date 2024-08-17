Раскрыты привычки, указывающие на высокий интеллект

Разговоры с самим собой и тяга к чтению могут говорить о высоком интеллекте человека, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование психологов. Также специалисты отметили, что претензия на гениальность прослеживается у интровертов и мечтателей.

© Unsplash

Если вы разговариваете сами с собой, вы не сумасшедший. На самом деле это может быть признаком того, что вы умнее среднего человека. Несмотря на то что такое поведение несколько иррационально, появляется все больше свидетельств того, что оно имеет большие когнитивные преимущества, включая улучшение памяти, уверенность, сосредоточенность и многое другое, — указали эксперты.

Кроме того, исследования показали, что у людей, которые любят засиживаться допоздна, более высокий IQ. Так, ученые провели эксперимент, в котором участвовали 26 тысяч человек. Оказалось, что «жаворонки» хуже справляются с когнитивными тестами, чем полуночники.

Мечтательность часто называют рассеянностью, однако ученые указывают, что погружение в свои мысли говорит об уме и креативности. Адъюнкт-профессор психологии из Технологического института Джорджии Эрик Шумахер обратил внимание, что мечтающие наяву люди более успешно сдают экзамены на интеллектуальные и творческие способности.

Еще одной странной привычкой ученые назвали жизнь в беспорядке. По их словам, люди, способные мириться с некоторым хаосом в своем пространстве, мыслят нестандартно в отличие от любителей идеальной чистоты. Помимо этого, интроверты склонны к более глубокой когнитивной обработке информации, чем экстраверты: пребывание в одиночестве способствует критическому и глубокому мышлению. А любители проводить время за чтением постоянно обрабатывают большой поток информации, что является хорошей тренировкой для ума. Также у книголюбов отмечается высокая концентрация, эмпатия и развитое воображение.

Ранее врач-офтальмолог Кирилл Светлаков предупредил, что привычка читать при плохом освещении временно снижает остроту зрения. Специалист отметил, что это проявляется в виде размытости изображения, трудностей с фокусировкой и повышенной чувствительности к яркому свету после длительного чтения в полутьме.

Врач уточнил, что при недостаточном освещении глаза быстрее устают из-за повышенной нагрузки. Кроме того, как отметил офтальмолог, это чревато снижением способности к концентрации и продуктивности.