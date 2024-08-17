Красивые люди оказались успешнее в жизни

Бизнес-коуч: красивые люди живут дольше и более успешны. Красота — страшная сила. Оказалось, что она помогает не только лучше устроиться в жизни, но ещё и жить дольше. Это доказало исследование учёных. Но в то же время красота всеми понимается по-разному: то, что было красиво раньше, сейчас уже не получает одобрения. Разбираемся, стоит ли верить этим выводам.

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Красивые — успешнее?

Учёные из Аризоны провели исследование и решили проверить, правда ли, что красивые люди живут дольше и более успешны. Они на протяжении 30 лет следили за жизнью 8000 человек. Выяснилось, что продолжительность жизни красавчиков и красавиц была на 17% дольше. В пересчёте на годы: женщины жили дольше на два года, мужчины — на год, передал портал «Runews24.ru».

Авторы объяснили такие результаты тем, что красивые люди более успешны — им легче получить образование, завести семью и выйти на высокий доход. Однако исследователи объяснили, что одной только внешности недостаточно, чтобы жить дольше и быть успешнее.

Мнение эксперта

Как рассказала бизнес-коуч, советник руководителей и владельцев компаний Ирина Глушкова, продолжительность жизни зависит от множества факторов. Значение имеют и гены, и здоровье, и то, как общество видит красоту в текущий момент. Плюс красота — это не просто то, как мы выглядим, но и как себя воспринимаем, объяснила она.

Глушкова уточнила, что не стоит воспринимать исследование как строгое правило. Человеку, вне зависимости от его внешности, стоит вести здоровый образ жизни и заниматься саморазвитием.