Новый анализ крови позволит оценить риск развития различных заболеваний

Ученые разработали новый метод оценки биологического возраста человека на основе анализа крови. Этот метод позволяет предсказать риск развития 18 основных возрастных заболеваний и преждевременной смерти.

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Исследователи проанализировали более 200 белков в крови участников исследования и разработали модель, которая позволяет определить их биологический возраст. Этот возраст может отличаться от хронологического возраста и отражает состояние организма на клеточном уровне.

Ученые обнаружили, что биологический возраст связан с риском развития различных заболеваний, таких как болезни сердца, печени, почек, легких, диабет, нейродегенеративные заболевания и рак. Также он связан с общим состоянием здоровья, включая физическую и когнитивную функцию.

Этот новый метод может быть использован для оценки эффективности различных вмешательств, направленных на замедление старения и профилактику заболеваний. Он также может помочь в разработке новых лекарств и ускорить клинические испытания.

Ученые продолжают работу над совершенствованием этого метода и его внедрением в клиническую практику.