Специалисты заявили, что вейпы не спасают от курения, а делают только хуже

Американкские ученые из Мичиганского университета выяснили, что употребление вейпов подростками и молодыми людьми многократно увеличивает шансы на курение обычных сигарет, марихуаны и прием других наркотиков. Исследование опубликовано в научном журнале Drug and Alcohol Dependence (DAD).

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Команда изучила медицинские данные молодых американцев в двух возрастных группах: 12–17 лет и 18–25 лет за восьмилетний период.

Оказалось, что что среди подростков 12–17 лет, те, кто употреблял вейпы наряду с другими табачными изделиями начинали курить обычные сигареты в 54 раза чаще, в восемь раз чаще пробовали марихуану, и в три раза — другие наркотики.

Те, кто использовал только вейпы, затем в 22 раза чаще переходили на обычные сигареты, в семь раз чаще употребляли марихуану, и в три раза чаще — прочие наркотические средства.

В старшей группе от 18 до 25 лет употребление вейпов и табака увеличило шансы на начало курения в 22 раза, на употребление марихуаны — в девять раз, и в три раза для других наркотиков.

В той же группе среди начинавших только с вейпов пользователей стало в 11 раз больше курильщиков, в шесть раз — потребителей марихуаны, и в двое больше — других наркотиков.

Результаты также показали, что связь между употреблением никотина или табака и началом употребления марихуаны увеличивалась с течением времени.

По словам ученых, профилактика вейпинга поможет снизить употребление сигарет и наркотических средств среди молодежи.