Ученые начали определять болезни по тепловой карте лица человека

Статья, опубликованная в журнале Cell Metabolism, показывает, что горячие и холодные точки лица могут указывать на биологический возраст человека. Обнаружить это удалось при помощи анализа тепловых карт почти 3000 китайцев хань в возрасте от 21 до 88 лет.

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Результаты нового исследования показали, что у людей с диабетом и жировой болезнью печени температура в области глаз, как правило, выше, чем у здоровых людей того же возраста. Кроме того, у тех, кто страдал гипертонией, была выше температура щёк.

По словам Джинг-Донга Джеки Хана, вычислительного биолога из Пекинского университета в Пекине, тепловые карты лица помогают диагностировать диабет, жировую болезнь печени, повышенное кровяное давление с точностью около 80%.

Специалисты обнаружили, что температура носа снижается с возрастом быстрее, чем температура других частей лица. Это значит, что люди с более тёплыми носами имеют более молодой биологический возраст. С температурой вокруг глаз всё с точностью до наоборот.

Кроме того, повышенная температура в области вокруг глаз и щёк объяснялась в основном увеличением клеточной активности, связанной с воспалением.