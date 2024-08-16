Ученый рассказал, каких людей чаще кусают насекомые

На «привлекательность» человека для насекомых может влиять индивидуальный запах тела и его параметры. Мошки чаще кусают мужчин высокого роста и женщин с большим индексом массы тела. Об этом изданию Daily Mail рассказал Джеймс Логан, профессор медицинской энтомологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

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Ученый объяснил, что тела людей, которых насекомые кусают редко, выделяют натуральные репелленты («отпугивающие» вещества). Считается, что концентрация этих защитных химических соединений (известных как альдегиды и кетоны) определяется генетикой и факторами окружающей среды, а также типами бактерий, которые населяют поверхность кожи человека.

По словам профессора Логана, некоторые из таких естественных репеллентов выделяются с потом, а затем поглощаются кожными бактериями, дополнительно «усиливающими» защиту от укусов.

Исследование под руководством профессора Логана, опубликованное в журнале BMC Public Health в 2010 году, показало, что рост и параметры фигуры также влияют на «привлекательность» для насекомых. Согласно результатам, мошки чаще кусают высоких мужчин и женщин с большим индексом массы тела. Тем не менее точно неизвестно, что именно определяет выбор насекомых — увеличенное пространство для укуса или выделение аттрактантов, таких как углекислый газ.

Считается, что у более высоких людей увеличены грудная клетка и легкие. Это значит, что они могут вдыхать больше кислорода и выдыхать больше углекислого газа.

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