Риск Альцгеймера научились понимать по возрасту, полу и состоянию сердца

Недавнее исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, выявило несколько ключевых факторов, которые могут предсказать скорость снижения когнитивных способностей у пациентов с болезнью Альцгеймера (БА) в течение двухлетнего периода.

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Авторы исследования, возглавляемого Лианой Кауфманн из клиники Эрнста фон Бергмана в Германии и Йозефом Маркштайнером из Главной больницы Австрии, наблюдали за 500 австрийскими пациентами с вероятной или возможной БА. Исследование показало, что пожилой возраст, женский пол, трудности с повседневной деятельностью, депрессия и наличие мерцательной аритмии в анамнезе являются значимыми предикторами ухудшения когнитивных способностей.

В исследовании также подчеркивается, что по мере снижения когнитивных функций пациентов возрастает нагрузка на лиц, осуществляющих уход. Полученные результаты свидетельствуют о том, что планы лечения болезни Альцгеймера должны быть направлены не только на пациента, но и на благополучие тех, кто за ним ухаживает. Авторы выступают за «целостный подход к лечению ранней стадии БА».

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