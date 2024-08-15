Четыре правила, которые помогают дожить до ста лет

Ученые провели обзор исследований долгожителей и выявили общие для них привычки. О результатах работы The Conversation рассказали авторы обзора.

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Чтобы найти факторы, способствующие долголетию, ученые проанализировали 34 исследования. Количество людей, доживших до ста лет, выросло со 151 тысячи в 2000 году до 573 тысяч в 2021 году. Большинство долгожителей питались сбалансированно и разнообразно. В среднем они получали от 57% до 65% калорий из углеводов, от 12 до 32% из белка и от 27% до 31% из жира. В их рационе были цельнозерновые продукты, фрукты и овощ, а также богатые белками продукты (птица, рыба и бобовые). Потребление красного мяса и соли было минимальным. Более высокое потребление соли почти в четыре раза повышало риск плохого здоровья.

У долгожителей хронические заболевания развивались намного позже, чем у людей в среднем. Однако более половины из них страдали от гипертонии, деменции или когнитивных нарушений. Они принимали 4,6 препаратов, на два препарата меньше, чем пожилые люди в среднем.

Прием пяти и более лекарств связан с повышенным риском побочных эффектов, включая падения, когнитивные нарушения и госпитализации. Хотя пациенты не могут контролировать тип или количество необходимых им лекарств, важно, чтобы они получали их только в случае реальной необходимости.

68% доживших до ста лет были довольны качеством своего сна и спали семь-восемь часов ночью. Хороший сон поддерживает иммунную систему и сердце, а также связан с меньшим стрессом и рисками ожирения, гипертонии и диабета.

Более 75% долгожителей были из сельской местности. Исследования связывают жизнь вблизи зеленых зон с меньшим риском депрессии, гипертонии, диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Исследования также показывают, что большинство долгожителей не курят и не употребляют алкоголь, остаются физически и социально активными. Эти правила не гарантируют, что человек доживет до ста лет. Кроме того, некоторые долгожители имеют вредные привычки. Однако вклад образа жизни в долголетие составляет более 60%.